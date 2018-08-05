"90 MİLYON EURO'LUK 3 TEKLİFİ KABUL ETMEDİK"

İtalyan basınında Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı istediğine dair haberler çıkan Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, başka bir kaleciyle anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.Liverpool ile oynadıkları maç öncesi Sky'a konuşan Aurelio De Laurentiis, "Guillermo Ochoa'nın menajeriyle oturup konuştuk. Görüşmeler olumlu geçti. Bence kısa süre içinde bu transfer gerçekleşecek." açıkalamasını yaptı.Lille'den Malcuit'i transfer ettiklerini açıklayan Napoli Başkanı, "Doğru, bu transferi gerçekleştirdik. Malcuit için 12 milyon Euro ve bonuslarla birlikte toplam 13 milyon Euro ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.Marek Hamsik ve Kalidou Koulibaly hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuşan De Laurentiis, "Marek Hamsik'i satmayacağım. Bu takımda kalacak. Kalidou Koulibay için bu rolde dünyanın en iyisi. Onunla 5 senelik yeni sözleşme imzaladık. 90 milyon Euro'luk üç teklif birden geldi. Fakat, bu teklifleri kabul etmedik." dedi.