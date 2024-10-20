Napoli, 1 attı, 3 aldı, zirve yarışını sürdürdü!

İtalya Serie A 8. hafta maçında Napoli, deplasmanda Empoli ile karşılaştı. Computer Gross Arena'da oynanan maçı Napoli 1-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.



Napoli bu sonucun ardından ligde üst üste 3., toplamda ise 6. galibiyetini aldı. Empoli ise üst üste 2. kez kaybetti.



Antonio Conte'nin öğrencileri bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı. Empoli ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lecce'yi ağırlayacak. Empoli ise Parma deplasmanına gidecek.



