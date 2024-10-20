Napoli, 1 attı, 3 aldı, zirve yarışını sürdürdü!

İtalya Serie A 8. hafta maçında Napoli, deplasmanda Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli, 1 attı, 3 aldı, zirve yarışını sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2024 15:30
Son güncelleme 20 Ekim 2024 16:13
İtalya Serie A 8. hafta maçında Napoli, deplasmanda Empoli ile karşılaştı. Computer Gross Arena'da oynanan maçı Napoli 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

Napoli bu sonucun ardından ligde üst üste 3., toplamda ise 6. galibiyetini aldı. Empoli ise üst üste 2. kez kaybetti.

Antonio Conte'nin öğrencileri bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı. Empoli ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lecce'yi ağırlayacak. Empoli ise Parma deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery