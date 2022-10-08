Fenerbahçe'de Emre Mor ile Michy Batshuayi'nin yakaladıkları performans herkesi memnun ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ta aradıkları ortamı bulamayan iki yıldız küllerinden doğuyor.



BÜYÜK MUTLULUK



Sarı-lacivertli takımda Emre Mor ile Batshuayi'nin yükselen performansları büyük bir mutluluk oluşturdu. Sezon başında transferleri bir nebze şaşkınlık yaratsa da gelinen noktada iki yıldız başarılarıyla öne çıkıyor.



AEK LARNACA MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİLER



Jorge Jesus yönetiminde başarıya giden iki yıldız, son oynanan AEK Larnaca maçında da dikkat çekti. Batshuayi attığı golle galibiyeti hazırladı. Belçikalı forvet, Dinamo Kiev maçında da 3 puanı kurtaran isim olmuştu. Emre Mor ise savunma yönünü de geliştirdi. Emre, İsmail Yüksek'ten sonra takımın en fazla top kazanan, ikili mücadele kazanan ve sahipsiz top kapan futbolcusu oldu.







