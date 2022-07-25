'Mustafa Muhammed, uyum sağlayacaktır'

Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed için, Fransız ekibinden açıklama geldi.



Lorient ile oynanan hazırlık maçında Mısırlı futbolcuya şans veren Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Muhammed'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.



Kombouare, "Mustafa Muhammed, aramıza birkaç gün önce katıldı. Uyum sağlayacağına inanıyorum. Sadece zamana ihtiyacı var." şeklinde konuştu.



Teknik ekibin, oyuncularla yakından ilgilendiğini söyleyen 58 yaşındaki teknik adam, "Zamanla Mustafa Muhammed de fit duruma gelecektir" dedi.



Nantes, 24 yaşındaki futbolcuyu 250 bin euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattı. Muhammed'in satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ