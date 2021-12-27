Mustafa Muhammed: "Şampiyonluklar istiyorum"

Galatasaray'ın bonservisini Zamalek'ten aldığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, imzanın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed: 'Şampiyonluklar istiyorum'
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27 Aralık 2021 19:21
Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, 2025'e kadar imzaladığı sözleşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Muhammed, "Öncelikle teşekkür ederim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Geldiğimden beri Galatasaray'da evimde gibiyim. Burada bana karşı sıcaklık var." dedi.

"Galatasaray gibi büyük bir kulübe imza attığım için mutluyum." ifadelerini kullanan Mustafa, "İnşallah uzun yıllar bu kulübe hizmet edeceğim. Taraftarımıza güzel şeyler sunmak istiyoruz. Şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz. Ben herkese söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğim. Çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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