Mustafa Muhammed, oynadı Nantes kazanamadı!

Fransa Ligue 1 ikinci hafta mücadelesinde Nantes, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.



Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 28. dakikada Simon'dan geldi. Lille'e beraberliği getiren golü ise 76. dakikada Ismaily kaydetti.



Nantes'in Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed maça 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Lille, puanını 4'e çıkardı. Nantes ise ikinci haftada 2. puanını almış oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Marsilya deplasmanına gidecek. Lille ise PSG'yi konuk edecek.





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