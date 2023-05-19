Mustafa Muhammed'den dönüş kararı!

LGBT+ forması giymediği için kadroya alınmayan ve para cezasına çarptırılan Mustafa Muhammed, flaş bir karar aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'den dönüş kararı!
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19 Mayıs 2023 14:05
Nantes'ta kiralık forma giyen Mustafa Muhammed, LGBT+ forması giymek istemediği için cezalandırılmıştı.

Bu durum da Mısırlı futbolcunun Fransa'daki macerasının sonunu getirdi. Muhammed, Nantes'ta kalmak için iyi niyet göstermeyecek. Tecrübeli forvet gelecek sezon yeniden Galatasaray'da olacak.

KAMPA DAVET EDİLECEK

Sarı kırmızılılar 3 yıl daha kontratı bulunan Mısırlı golcünün yeni sezonda tekrar Galatasaray formasını giymesi için girişimde bulunulacak.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Nantes'ta çıktığı 48 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Muhammed'i, Cimbom'un 2023-24 sezonu için hazırlık kampına davet edecek.

NANTES'IN 15 HAZİRAN'A KADAR SÜRESİ VAR

Sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralık olarak gönderilen yıldız golcü için Fransız temsilcisi 15 Haziran 2023'e kadar bonservisini satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor. 

 
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