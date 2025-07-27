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Mustafa Duru, Galatasaray'a doğru!

2009 doğumlu Altınordu futbolcusu Mustafa Duru, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın.

calendar 27 Temmuz 2025 12:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 12:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Altinordu.org
Mustafa Duru, Galatasaray'a doğru!
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Galatasaray, Altınordu'nun 2009 doğumlu kanat oyuncusu Mustafa Duru'yu kadrosuna katıyor. İzmir temsilcisinin daha önce Trabzonspor'la el sıkıştığı genç yetenek, ailesinin tercihinin Galatasaray'dan yana olmasıyla rotasını İstanbul'a çevirdi.

350 BİN EURO

Transfer için Galatasaray'ın Altınordu'ya 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 30 pay vereceği kaydedildi. Mustafa Duru'nun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.


KUPA TARİHİNE GEÇTİ

Mustafa Duru, Altınordu formasıyla Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinopspor'a attığı golle turnuva tarihinin en genç golcüsü unvanını aldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Duru, Galatasaray'ın geleceğe dönük en önemli yatırımlarından biri olarak görülüyor.

ALTINORDU, YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Gelişim odaklı yapısıyla bilinen Altınordu, son dönemde birçok genç yeteneği büyük takımlara gönderdi. Mustafa Duru transferiyle birlikte bu misyonunu sürdüren İzmir kulübü, genç oyuncunun geleceği için Galatasaray'ı en doğru adres olarak gördü.

 

 

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