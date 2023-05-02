Muslera'nın kafası karıştı

Galatasaray'da son iki maçta kalesinde 6 gol gören ve yenilen gollerde hatalarıyla dikkat çeken Muslera'nın performansı tepki topladı. Eski performansından uzakta olan tecrübeli eldivenin bu duruma düşmesinin ardında hem fiziksel hem de mental olarak yaşadıklarının etkili olduğu vurgulandı.



Bir bankada yaşanan dolandırıldık olayında, Muslera'nın, mal varlığını tamamen kaybettiği şeklinde iddialar öne sürülmüştü. Ancak kulüp kaynakları, "Para kaptırdığı doğru... Ancak bu rakam yaklaşık 1.5 milyon dolar" diyerek iddiaları yalanladı. Kaptan Muslera'nın, bu durumdan etkilenmiş olabileceğinin de altı çizildi.



Uruguaylı file bekçisinin düşüşündeki diğer bir nedenin ise sakatlıktan dönüşünün istenen düzeyde olamaması gösterildi. Tecrübeli eldivenin, sakatlık sonrası iyileşmesene rağmen formsuzluğu dikkat çekti. Trabzon maçında sakatlanan ve öngörülen süreden erken dönen Uruguaylı eldiven bir türlü istenen düzeye gelemedi.



BU KAÇINCI KURBAN?



Muslera'nın oyunu geriden kurma sevdasının son kurbanı ise Oliveira oldu. Tecrübeli eldivenin bu pasları yüzünden, geçen sezon Taylan ve Berkan, tartışılan isimler haline gelmişti. Özellikle de Taylan'ın Galatasaray kariyeri de belki de bu yüzden sonlanmıştı. Bu sezon da yine Trabzonspor maçında Torreira'ya böyle bir pas veren Muslera, vatandaşının gol yedirmesine sebep olmuştu. Karagümrük maçında da hatalı pas veren ve yenilen golleri izleyen Muslera, Beşiktaş karşısında da Oliveira'ya adeta tuzak kurdu.



