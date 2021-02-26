Murat Zorluoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. 🔴🔵 pic.twitter.com/5Ki36SId3q



— Sporx (@sporx) February 26, 2021

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ziyarette bulundu.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Avcı ile bir süre sohbet eden Zorluoğlu, kendisine başarılar dileklerini iletti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcı ise Zorluoğlu'na imzaladığı kasketi hediye etti.Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da görüşmede hazır bulundu.