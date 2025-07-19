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Murat Uçar: "Hedefimiz geri dönmek!"

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Uçar, takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Temmuz 2025 14:24 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 14:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Murat Uçar: 'Hedefimiz geri dönmek!'
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap kampını Kayseri'de bin 800 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor.

Bordo beyazlı ekibin teknik direktörü Murat Şahin, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Şahin, "İlk yarı 9 puan almış bir takım vardı. Bu yüzden arayı kapatabilmek için çok maç kazanmamız gerekiyordu. Biz de bu farkı kapatabilmek adına iyi oyun hem de riskli bir oyun tercih ettik. Sezon için de bazı şansızlıklar yaşadık. Üst üste galibiyetleri biraz daha erken alabilseydik daha farklı bir yerde olabilirdik. Şimdi, aynı grupla düştüğümüz yere geri çıkmak için çalışacağız. Bizim 2 dönemdir transfer yasağımız var. Bitirdiğimiz sezondaki takımımız kalır ve o isteği ve arzuyu tekrar gösterebilirsek bu ligin favorilerinden biri olabiliriz. Teklif alan oyuncularımız, gitmek isteyen futbolcularımız var. Bunlar transfer dönemi oyuncuların kafasını karıştıran durumlar. Bu sorunları bitirip, lige tam hazır şekilde başlayabilirsek bizim takımımız bu ligi en iyi yerde bitirebilecek güce sahip. Şu an kadromuzu koruyoruz. Ama, Eylül ayının 12'sine kadar hepsi burada kalırsa, kafaları tamamen burada olursa biz bu ligin en iyileri ve en üst seviyelerine gelebilecek kapasiteye sahibiz" ifadelerini kullandı.

'RİSKLİ OYUN TERCİH ETTİK'


Geçen sezon ligin ikinci yarısının başında geldiklerine değinen Şahin, "Galatasaray maçı ile başlamıştık. İyi bir başlangıç yapmıştık. Tabi devamında iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama, ne kadar iyi işler yaparsanız yapın sonuçta takımınız küme düştü. İyi oyunlar oynadık. Hak etiğimiz maçlar vardı. Kazanamadığımız maçlar vardı. Her şeye rağmen ikinci yarı özellikle oyun anlamında şunu net söyleyebilirim; iki tane maç dışında bunlardan biri Bodrum, diğeri Kayseri maçı dışında hemen hemen bütün maçlardan puan alabilecek oyunu oynadık. Kimi zaman aldık. Kimi zaman da alamadık. Tabi ki bizim geldiğimizde oyun planımızda değişikliğe gitmemizin en büyük nedenlerinden biri de ilk yarı 9 puan almış bir takım vardı. Bu yüzden arayı kapatabilmek için çok maç kazanmamız gerekiyordu. Biz de bu farkı kapatabilmek adına iyi oyun hem de riskli bir oyun tercih ettik. Sezon için de bazı şansızlıklar yaşadık. Üst üste galibiyetleri biraz daha erken alabilseydik daha farklı bir yerde olabilirdik. Ama, her şeye rağmen geldiğimiz durumdaki aldığımız takımı getirdiğimiz yere baktığımız da iyi şeyler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'GERİ ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Şehrin dinamiklerine ve taraftarlara da birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Murat Şahin şöyle konuştu: "Oyuncu grubumda gerçekten biz geldikten sonra bizle uyumları ve oyun anlayışımızı benimsemeleri gerçekten çok iyiydi. İyi bir çalışma ortamı vardı. Ligi bitirdik. Şimdi, aynı grupla düştüğümüz yere geri çıkmak için çalışacağız. Bunun için sadece bizlerin oyun anlayışı ya da oyuncuların performansı yeterli değil. Hatay şehrinin birlikte olması lazım. Seyircisi ile şehrin dinamikleri ile herkesin destek olması lazım. Bireysel kişilerin ya da sadece takımın başaracağı bir şey değil. Kolay değil. Çünkü, 20 takım ile oynayacağız. Yıllardır izlediğimiz bir lig. Kolay olmadığını herkes takdir edecektir. Buradan çıkabilmek için de birlik ve beraberlik lazım. Bunu yapabilirsek bunu yapabilecek oyuncu grubuna ve bilgiye sahibiz. Buradan bir kez daha hem taraftarlarımıza hem de şehrin dinamiklerine destek olmaları çağrısında bulunuyorum."

'SÜPER LİG TAKIMLARI İLE MAÇ YAPMAK İSTEDİM'

Kayseri'ye hazırlık maçı yapmak için geldiklerini de kaydeden bordo beyazlı ekibin teknik patronu Şahin, "1-11 Temmuz arasında Erzurum'da kamp yaptık. Orada hazırlık maçı oynamadık. 14 Temmuz'da da kampımızın ikinci etabı için buraya geldik. 25 Temmuz'a kadar buradayız. Buraya daha çok maç oynamak için geldik. Vanspor ile hazırlık maçı oynadık. Kolay bir maç değildi. Oyuncularımız uzun zamandır ağır bir idman yapıyorlar. Kolay değil. Kalan 3 maçı da Süper Lig takımları ile oynayacağız. Kolay maçlar seçmedim. Çünkü, bizim takımımızın gücünü biliyorum. Oyuncuları da tekrar o güce inandırmak için de böyle bir tercih de bulundum. İnşallah sakatlık geçirmeden bu maçları geçiririz. Çünkü, sonuçta bunlar hazırlık maçı. Bazı şeyler deniyoruz. Oyuncuların yerleri ile oynuyoruz. Performanslarını arttırıyoruz. Onun için önemli. Ama, güzel bir ortam var. Hem saha hem tesis şartları anlamında güzel bir ortam var. Bu anlamda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Güzel bir ortam oluşturmuşlar" şeklinde konuştu.

'KULÜBÜN LEHİNE GELEN BİR TRANSFER TEKLİFİ YOK'

Transfer yasakları olduğuna da değinen Şahin, "Bizim 2 dönemdir transfer yasağımız var. Biz de gelen oyuncu yok. Geldiğimden beri 6-7 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Belki daha da gidecekler olacak. Onu da bilemiyorum. Bitirdiğimiz sezondaki takımımız kalır ve o isteği ve arzuyu tekrar gösterebilirsek bu ligin favorilerinden biri olabiliriz. Transfer yasağının avantajları elbette var. Ama, biz de şöyle bir sıkıntı var. Bizle birlikte olan oyuncularımız var ama teklif alan oyuncularımız, gitmek isteyen futbolcularımız var. Bunlar transfer dönemi oyuncuların kafasını karıştıran durumlar. Bu sorunları bitirip, lige tam hazır şekilde başlayabilirsek bizim takımımız bu ligi en iyi yerde bitirebilecek güce sahip. Ama, bunları şimdilik bilemiyoruz. Kimseyi gönderme niyetinde değiliz. Ama, bu işin yüzde yüzü yoktur. 12 Eylül'e kadar transfer sezonu kapanana kadar hiçbir şey garanti değil. Oyuncularda bu konuda ısrar edecektir. Kulübün şartları, lehine olabilecek bir teklif gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz. Ama, şu ana kadar böyle bir teklif olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Kulübün değerlendirebileceği bir teklif gelmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an kadromuzu koruyoruz. Ama, dediğim gibi Eylül ayının 12'sine kadar hepsi burada kalırsa, kafaları tamamen burada olursa biz bu ligin en iyileri ve en üst seviyelerine gelebilecek kapasiteye sahibiz" ifadelerine yer verdi.

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