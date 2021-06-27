Murat Sancak: 'İyi ki Adana Demirspor Başkanı olmuşum'

Adana Demirspor'un 26 yıl sonra yakaladığı Süper lige çıkış belgeseli yayınlandı.



"O sene bu sene" başlıklı belgeselde başta Başkan Murat Sancak, Metin Korkmaz, Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcular ve personel açıklamalarda bulundular.



Tabi en çok merak edilen Başkan Murat Sancak'ın söylemleri idi. İşte o konuşmaları:



ARABADA AĞLADIM



Biliyorsunuz Karagümrük penaltılarla maçı aldı ve süper lige çıktı. Rekabet içerisinde tebrik etmek gerekirdi ve bizde onu yaptık. Ancak kaçan şampiyonluğun ardından duygularımı ve içimdeki fırtınayı anlatmak mümkün değil. Stattan ayrıldıktan sonra arabaya binip yalnız başıma kaldığımda kötü oldum. O günü hatırlamak dahi istemiyorum. Ağlamıştım arabada. Biliyorsunuz başkan olduğum kongrede yaptığım konuşmada -1.lig kulüp başkanı olarak kalmaya gelmedim. Süper lig kulübü başkanı olmak için geldim.- demiştim. Ve taraftarlarla sabretmelerini istemiştim.



TARAFTARA SÖZ VERMİŞTİM



İstifa etmiştim annem entübe idi. Bana -Oğlum kulübü bırak hem üzülüyorsun bizi de üzüyorsun.- dedi. Tamam dedim ve istifa ettim. Taraftarın eleştirileri benim zoruma gitmişti. Aslına bakıldığında o bıraktığım dönemde de bırakmak istemiyordum. Yarı yolda bırakmak istemiyordum. Çünkü ben taraftara söz vermiştim. -Akbabalara bırakmayacağım- diye. Ligin başında Samet Aybaba'yı istemiştik. Koşullar olmamıştı. Göreve geldiğinde de gelmek istemedi. Çünkü Giresun ile 14, Samsun ile aramızda 10 puan vardı. Sonucunda ikna ettik. Doğru hocayı da bulduk ve kendisine teşekkür ediyorum. Bakıldığında kadro aynı kadro. Sadece dokunuş gerekiyordu. O da oldu. Bu takım hak etti. Alın teriyle hak etti. Buna karşı diğerlerin önünü iliklemesi ve alkışlaması gerekir. Ben olsam alkışlarım.



SABRIN SONU SELAMET OLDU



Balıkesir maçında çok terlemiştim. Çok çile çektik. Son 3 hafta yaşadıklarımı bir Allah bilir bir ben bilim. Gece rüyamda hakemi rakipleri görüyordum. Oynayacağımız takımları görüyordum. 21 günde her gece belki 2-3 saat uyuya bildim. Rakipleri de takip ediyorsun. Son maçta Giresun ile Samsun gollerini attılar. Bizim maç 0-0 gidiyordu. Ancak 20. Dakikadan sonra işi bitirdik. Sonun böyle olacağını biliyorduk. Sadece isteğimiz ilk ikiden çıkmaktı. Sabredince Allah karşılığını verir. Sabredenler beraber mücadeleyi verdiğin zaman Allah taçlandırıyor. Çok mutluyuz. Sabrın sonu selamet oldu. Samet hocaya -senin bana prim vermen lazım . Adanalı olarak şampiyonluğu yaşatma fırsatı verdim. - dedim. O da doğru söylüyorsun dedi.



ŞAMPİYON BAŞKAN OLMAK GURUR VERİCİ



Uçağa binmek ayrı konu. Ben kullansam binerim. Kullanmadığım bir arca bindiğim zaman korku var. Metin Korkmaz ve futbolcularla beni apar topar uçağa bindirdi. İlaç almadan bindim. Demek ki şampiyonluk korkuyu alabiliyor. 26 Yıl aradan sonra süper lige çıkan kulübün başkanı olarak anılmak gurur verici. İyi ki gelmişim iyi ki Adana Demirspor başkan olmuşum. Adana , Adana Demirspor, şimşekler bambaşka. Taraftarları seviyorum, onlarda beni seviyor. İnşallah böyle devam eder. (Ergun Kara)



"Benim için Baba gibi…"



Yapılan belgeselde Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ile futbolcular Başkan Murat Sancak'ı kısa olarak anlattı.



Ne dediler?



SAVAŞ ÇOKYDUGULU: Adana Demirspor'un geçmişini iyi bilirim. İyi başkanlar oldu, Hacı Döner gibi Fikret Gökçe gibi. Onlar Adanalı. Dışarıdan gelip bu kadar fedakarlık yapan bir adam bulmak zor. Başkan Murat Sancak da o fedakarlığı yaptı.



GÖKHAN GÖKTÜRK: Başkanımız Murat Sancak çok farklı bir insan. Hiçbir söylediğime yok demedi.



SEMİH GÜLER: O bizim her şeyimiz. O olmasa biz burada olmazdık. Adana Demirspor'da bu durumda olmazdı. Başkandan Allah razı olsun iyi ki var. İyi ki bizimle. İnşallah uzun süre çalışırız.



TARIK ÇAMDAL: Ben böyle başkan görmedim.



RASSOUL: Benim için baba gibi. Başkandan ziyade baba olarak görüyorum.



TRAORE: En iyi başkan Sancak başkan. Çok seviyorum.



Kaynak: 5 Ocak Gazetesi



