Murat Şahin: 'Golün iptali gereksizdi'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 5-4 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Oyuncularımı her ne kadar puan alamasak da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bazı zamanlarda oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı kazanabilirsiniz. Bugün de o maçlardan biriydi." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın çok büyük bölümünde 10 kişi oynadıklarını hatırlatan Murat Şahin, "100 dakikaya yakın 10 kişi oynamış bir takım. 4 kez öne geçtik, gollerden hariç 3-4 pozisyona girdik. Rakibin attığı gollerin 3'ünde ne yazık ki hatalar yaparak kendi kalemize attık diyebiliriz. Bu maçtan puan alabilecek duruma her ne olursa olsun geldik. Üzerine koyarak ve bunu skora yansıtarak devam etmeliyiz. Antalyaspor maçını skora ve puanlara taşıyabilirsek bu savaşın içinde iyi şekilde devam edebiliriz." şeklinde görüş belirtti.



Üç kez VAR incelemesi yapılan maçtaki hakem performansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Şahin, "İptal edilen golümüzde futbolu bilen bir insanın o golü vermemesi beni şaşırtıyor. O golün iptali gereksizdi. Bir maçta olabilecek her şey oldu. Hakemin iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Takdir haklarını da Kasımpaşa tarafından yana kullandı. Maalesef bu şekilde maçlar çok yaşıyoruz. Hakemlerimizin de artık kendilerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman onlar da başarılı olur ve bu tartışmalar biter." değerlendirmesinde bulundu.