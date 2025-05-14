Batuhan Şen, Galatasaray'a dönüyor!

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yolların ayrıldığını açıkladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.Yeşil-siyahlı formayla söz konusu dönemde 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü ligde olmak üzere toplam 4 maça çıkan 26 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü.Batuhan Şen'in bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.