Galatasaray taraftarı tribüne taşıdı: 'Bizimle kal Osimhen'

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları Victor Osimhen kampanyasını tribünlere de taşıdı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir taraftar, "Bizimle kal Osimhen." pankartı açtı.
Öte yandan Galatasaraylı bir başka taraftarın açtığı, "Paşa da, ağa da sen Osimhen." pankartı dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir taraftar, "Bizimle kal Osimhen." pankartı açtı.
Öte yandan Galatasaraylı bir başka taraftarın açtığı, "Paşa da, ağa da sen Osimhen." pankartı dikkat çekti.