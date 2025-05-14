14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-113'
14 Mayıs
Alaves-Valencia
0-0DA
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0DA
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
21:00
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
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21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

Galatasaray taraftarı tribüne taşıdı: "Bizimle kal Osimhen"

Galatasaraylı bir taraftar, kupadaki Trabzonspor finalinde Victor Osimhen için, "Bizimle kal Osimhen." pankartı hazırladı.

calendar 14 Mayıs 2025 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 20:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray taraftarı tribüne taşıdı: 'Bizimle kal Osimhen'
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Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları Victor Osimhen kampanyasını tribünlere de taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir taraftar, "Bizimle kal Osimhen." pankartı açtı.

Öte yandan Galatasaraylı bir başka taraftarın açtığı, "Paşa da, ağa da sen Osimhen." pankartı dikkat çekti.







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