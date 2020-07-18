Murat Paluli: 'Pandemiden iyi dönemedik!'

Göztepe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Murat Paluli açıklamalarda bulundu.



Koronavirüs arası sonrasında iyi dönemediklerini vurgulayan sağ bek oyuncusu "Biz kötü gidişatı durdurmak istiyorduk ama olmadı, iki tane duran toptan gol yedik. İkinci yarıda çok iyi mücadele ettik ama skorun yapamadık. Pandemiden sonraki süreçte çok kötüyüz, iyi çalışıyoruz ama mental ve fiziksel olarak pandemi döneminden öncesini yakalayamadık." ifadelerini kullandı.



