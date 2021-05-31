Murat Cavcav, seçimde aday olmayacak

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Cavcav, seçimde aday olmayacak
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31 Mayıs 2021 10:27
Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."

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