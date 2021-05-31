Murat Cavcav, seçimde aday olmayacak

Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."
Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."