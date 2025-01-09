Muhammed Şengezer: "Pazar günü kazanmak istiyoruz"

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muhammed Şengezer: 'Pazar günü kazanmak istiyoruz'
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08 Ocak 2025 23:03
Son güncelleme 09 Ocak 2025 00:06
Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Galatasaray ile kupada 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Muhammed Şengezer, "Benim adıma mutluluk verici bir andı, kurtardığım için... İki kere öne geçtik, yakaladılar. İzleyenlere keyif verdiysek ne mutlu. Bu maçtan derslerimizi aldık. Bu dersleri iyi çalışıp pazar günü Galatasaray'a karşı kazanmak istiyoruz. İnşallah o maçın da seyir zevki yüksek olur." dedi.

Muhammed Şengezer, Michy Batshuayi'nin penaltısını kurtarmasıyla ilgili, "Maçtan önce analizde izlediğimde 3 tane sol, 3 tane sağ tarafa vurmuştu. Biraz da hislerime güvenerek hareket ettim. Berat, gözle, "Bu tarafa vuracak" dedi. Kurtardım. Benim için güzel bir anı oldu." sözlerini sarf etti.

Galatasaray ile Başakşehir, kupanın ardından pazar günü lig maçında karşı karşıya gelecek.

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