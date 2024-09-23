Muhammed Cham: ''Zamana ihtiyacımız var''

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, Gaziantep FK maçı sonrası, "Zamana ihtiyacımız var, bir sonraki maçta daha iyi olacağız" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muhammed Cham: ''Zamana ihtiyacımız var''
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23 Eylül 2024 22:33
Trendyol Süper Lig'te Gaziantep FK, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, maç sonu açıklamalarda bulundu:

"Doğrusunu söylemek gerekirse, yorum yapmak güç. Bazen topu ayağımızda fazla tuttuk, fazla zaman kaybettik. Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var. Bu bir bahane olmayabilir ama alışma süreci olabiliyor. Bir haftamız var, çalışacağız. Bir sonraki maçta çok daha iyi olacağımızdan eminim."
 
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