Muhammed Cham, Trabzonspor'u bekliyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının önemli gündemlerinden birisi olan Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı devam ediyor.
Clermont'un Fransa Ligue 1'de küme düşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle oyuncunun ayrılmak istediği ve bordo-mavililerin kendisine duyduğu ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi.
KUM SAATİ PAYLAŞTI
Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Kum saati" görseli koydu.
Clermont'un ilk görüşmelerde bonservis beklentisini yüksek seviyeden açmasına rağmen sezon başında transfer edilen Batista Mendy'nin transfer sürecinde olduğu gibi yoğun bir pazarlık içerisine girileceği belirtildi.
Clermont'un Fransa Ligue 1'de küme düşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle oyuncunun ayrılmak istediği ve bordo-mavililerin kendisine duyduğu ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi.
KUM SAATİ PAYLAŞTI
Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Kum saati" görseli koydu.
Clermont'un ilk görüşmelerde bonservis beklentisini yüksek seviyeden açmasına rağmen sezon başında transfer edilen Batista Mendy'nin transfer sürecinde olduğu gibi yoğun bir pazarlık içerisine girileceği belirtildi.