Muğlaspor şampiyonluğu bekliyor

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta lider Muğlaspor, pazar günü 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e yükselişini ilan etmek için sahaya çıkacak.



Grupta bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Manavgatspor'un 4 puan önünde zirvedeki yerini koruyan Muğlaspor evi Muğla Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te oynayacağı maçta Denizli Sarakköyspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.



Muğla temsilcisi, ikili averajının iyi olduğu rakibi Manavgatspor aynı saatte sonuncu Sivaslı Belediyespor'la berabere kalır veya yenilirse Sarayköy maçından puan bile almasa son hafta öncesi şampiyon olacak.



Kazanıp işini son haftaya bırakmadan şampiyonluk turunu atmak isteyen Muğlaspor'da taraftarların stadı yine doldurmaları bekleniyor.



