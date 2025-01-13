Mourinho: 'Stopere ihtiyacımız var'

Benim işim oyuncuları geliştirmek, transfer istemek değil. Ben de bazı oyuncularımı geliştirdiğimi düşünüyorum. Oğuz, Levent, Yusuf..." sözlerini sarf etti.



"STOPER LAZIM"



Stoper ihtiyacına değinen Mourinho, "S topere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Transfer gelişmeleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Mourinho,