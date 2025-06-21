Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sezon başı kamp yerini Portekiz olarak istemiş, yönetim de bu talebi kabul etmişti. Sarı-lacivertliler, yaz kampını Portekiz'in güneyindeki Albufeira bölgesinde gerçekleştirecek. Ancak deneyimli çalıştırıcıya "Avrupa'nın en güneyinde 40 derecelik sıcakta kamp mı olur" şeklinde eleştiriler yapıldı. Sabah Gazetesi'nin yaptığı haberde kamp hakkında bilgiler edinildi.
Portekiz Spor TV muhabiri Francisco Rodrigues, sarı-lacivertlilerin yüreğini ferahlatacak şu açıklamaları yaptı:
"MOURINHO'NUN GÖZDE KAMP YERİ"
"Yaz aylarında sıcak bir iklime sahip olmasına rağmen, Albufeira futbol takımları için oldukça elverişli antrenman koşulları sunuyor. Mourinho'nun da kariyeri boyunca takımlarını sıkça götürdüğü bu bölge, yalnızca Fenerbahçe'nin değil; Premier Lig, La Liga ve Serie A ekiplerinin de gözde kamp noktalarından biri. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al- Nassr da burada kamp yaptı. Modern tesisleri, yüksek standartlı altyapısı ve hazırlık maçları için geniş takım yelpazesi Albufeira'yı cazip kılan unsurlar arasında tutuyor. Gerçekten muhteşem tesislere sahip. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde ideal bir hazırlık süreci geçirmesi açısından büyük avantaj sağlar. Ayrıca Jose Mourinho, daha önce çalıştırdığı takımları da buraya getirdi ve kamp yaptırdı."
PORTEKİZ'DE 4 MAÇ YAPACAK
Yeni sezon için 6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertliler, 8 Temmuz'da Samandıra'da ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 14 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak. Yurt dışı hazırlık dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e gidecek olan Kanarya, 27 Temmuz'a kadar burada kalacak. F.Bahçe, Albufeira bölgesinde 4 hazırlık maçı yapacak. İşte program:
17 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Al-Ittihad
26 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Benfica
Portekiz Spor TV muhabiri Francisco Rodrigues, sarı-lacivertlilerin yüreğini ferahlatacak şu açıklamaları yaptı:
"MOURINHO'NUN GÖZDE KAMP YERİ"
"Yaz aylarında sıcak bir iklime sahip olmasına rağmen, Albufeira futbol takımları için oldukça elverişli antrenman koşulları sunuyor. Mourinho'nun da kariyeri boyunca takımlarını sıkça götürdüğü bu bölge, yalnızca Fenerbahçe'nin değil; Premier Lig, La Liga ve Serie A ekiplerinin de gözde kamp noktalarından biri. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al- Nassr da burada kamp yaptı. Modern tesisleri, yüksek standartlı altyapısı ve hazırlık maçları için geniş takım yelpazesi Albufeira'yı cazip kılan unsurlar arasında tutuyor. Gerçekten muhteşem tesislere sahip. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde ideal bir hazırlık süreci geçirmesi açısından büyük avantaj sağlar. Ayrıca Jose Mourinho, daha önce çalıştırdığı takımları da buraya getirdi ve kamp yaptırdı."
PORTEKİZ'DE 4 MAÇ YAPACAK
Yeni sezon için 6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertliler, 8 Temmuz'da Samandıra'da ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 14 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak. Yurt dışı hazırlık dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e gidecek olan Kanarya, 27 Temmuz'a kadar burada kalacak. F.Bahçe, Albufeira bölgesinde 4 hazırlık maçı yapacak. İşte program:
17 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Al-Ittihad
26 Temmuz 2025 Fenerbahçe - Benfica
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