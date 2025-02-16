Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mourinho, Kasımpaşa karşısında iki gol atan Youssef En-Nesyri'nin performansını değerlendirdi.
Portekizli teknik adam, "Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Bize geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Aynı zaman Edin ile sahada az oynamışlardı. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. İkisini birlikte oynatmaya karar verdik. Formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinde ben panik yapmadım. Yatırılan paranın zarar etmeden kazanılması için ocak ayında satılması konuşuldu. Ancak şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Ligde penaltısız 15 golü var. Türkiye Kupası ve Avrupa'da golleri var. Şu anda çok iyi bir iş çıkartıyor kendisi." dedi.
Süper Lig'de bu sezon 15 gol atan En-Nesyri, toplamda ise 23 kez gol sevinci yaşadı.
Mourinho, Kasımpaşa karşısında iki gol atan Youssef En-Nesyri'nin performansını değerlendirdi.
Portekizli teknik adam, "Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Bize geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Aynı zaman Edin ile sahada az oynamışlardı. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. İkisini birlikte oynatmaya karar verdik. Formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinde ben panik yapmadım. Yatırılan paranın zarar etmeden kazanılması için ocak ayında satılması konuşuldu. Ancak şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Ligde penaltısız 15 golü var. Türkiye Kupası ve Avrupa'da golleri var. Şu anda çok iyi bir iş çıkartıyor kendisi." dedi.
Süper Lig'de bu sezon 15 gol atan En-Nesyri, toplamda ise 23 kez gol sevinci yaşadı.