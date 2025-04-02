Mourinho'nun derbi planı: Kanatlardan yıkım!

Galatasaray'ı devirerek hem kupada hem ligde gaza basmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun zafer planı ortaya çıktı.



Portekizli teknik adam, G.Saray'ın gardını kanat organizasyonlarıyla düşürmeye hazırlanıyor.



KADIKÖY'DE TEK KALE



Mourinho, Fred'e kavuşacağı derbide oyun planlarını Oğuz ile Kostic üzerine kurdu. Oyunu tamamen rakip yarı alana yıkarak Kadıköy'de rakibine nefes aldırmadan sonuca gitmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı kanatlardan taşınacak toplarla Galatasaray savunmasını aşmayı hedefliyor.



SAKİN VE DİSİPLİNLİ



Bodrum maçının kadrosundan sadece İrfan Can-Fred değişikliği yapacak Mourinho, oyuncularına şiddetli pres emri verdi. G.Saray'ın en büyük gücünün orta sahası olduğunu düşünen Portekizli, rakibin bu alanda hâkimiyet kurmasını engellerken, kanat organizasyonlarıyla da sonuca gitmeyi planlıyor. Syzmanski'den orta sahaya destek olmasını isteyen Mourinho, Oğuz ve Kostic'e topu hızlı kullanmaları talimatı verirken, takıma da sakin kalmalarını ve oyun disiplinine uymalarını istedi.







