Mourinho'nun derbi planı: Kanatlardan yıkım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbide oyunu rakip yarı alana yıkıp, kanatlardan Oğuz Aydın ve Filip Kostic ile sonuca gitmeyi hedefliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho'nun derbi planı: Kanatlardan yıkım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2025 11:15

Galatasaray'ı devirerek hem kupada hem ligde gaza basmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun zafer planı ortaya çıktı.

Portekizli teknik adam, G.Saray'ın gardını kanat organizasyonlarıyla düşürmeye hazırlanıyor.

KADIKÖY'DE TEK KALE

Mourinho, Fred'e kavuşacağı derbide oyun planlarını Oğuz ile Kostic üzerine kurdu. Oyunu tamamen rakip yarı alana yıkarak Kadıköy'de rakibine nefes aldırmadan sonuca gitmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı kanatlardan taşınacak toplarla Galatasaray savunmasını aşmayı hedefliyor. 

SAKİN VE DİSİPLİNLİ

Bodrum maçının kadrosundan sadece İrfan Can-Fred değişikliği yapacak Mourinho, oyuncularına şiddetli pres emri verdi. G.Saray'ın en büyük gücünün orta sahası olduğunu düşünen Portekizli, rakibin bu alanda hâkimiyet kurmasını engellerken, kanat organizasyonlarıyla da sonuca gitmeyi planlıyor. Syzmanski'den orta sahaya destek olmasını isteyen Mourinho, Oğuz ve Kostic'e topu hızlı kullanmaları talimatı verirken, takıma da sakin kalmalarını ve oyun disiplinine uymalarını istedi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery