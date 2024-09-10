Mourinho: "Medina için konuşamam"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Boca Juniors'tan Cristian Medina için, "Boca Juniors'un oyuncuyu, onunla ilgili konuşamam" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mourinho: 'Medina için konuşamam'
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10 Eylül 2024 21:47
Son güncelleme 10 Eylül 2024 22:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, transfer gündeminde yer alan Cristian Medina ile ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Mourinho, Medina transferi için gelen sorunun ardından, "Ben Osimhen'i sorarsınız diyordum. Medina ile ilgili bir şey konuşamam. Çünkü Boca Juniors'un oyuncusu." cevabını verdi.

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