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Mostafa Mohamed, Suudi Arabistan yolcusu!

Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Suudi Arabistan ekibi Neom SC ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Ağustos 2025 18:25
Fotoğraf: Imago
Mostafa Mohamed, Suudi Arabistan yolcusu!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'te forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Suudi Arabistan kulübü Neom SC ile anlaşmaya vardı. 

Africafoot'un haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitmeyi kabul etti.

Daha önce Mısır'dan Zamalek, Al Ahly ve Pyramids FC gibi kulüplerin de gündemine gelen Mostafa Mohamed, tercihini Suudi Pro Lig'den yana kullandı. Neom SC, oyuncunun tüm kişisel ve maaş taleplerini kabul etti.



YILLIK 5 MİLYON EURO

Haberde yer alan bilgiye göre, Mohamed Suudi kulüpten yıllık net 5 milyon euro maaş alacak. Neom SC, oyuncunun Nantes ile olan 2027'ye kadar sözleşmesini feshedebilmek için Fransız kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

PERFORMANSI

2022 yazında Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mohamed, Ligue 1'de iki sezonda 66 maça çıkıp 19 gol ve 5 asist üretti.

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