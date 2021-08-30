Morutan: 'Bir dahaki sefere galibiyet umuduyla...'

Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkan Olimpiu Morutan, hislerini sosyal medyadan aktardı.



Morutan, "3 puanı alamasak da dün gece ilk kez Galatasaray forması giydiğim için çok mutluyum. Bir dahaki sefere galibiyet umuduyla..." ifadelerini kullandı.



22 yaşındaki Rumen futbolcu, 2-2 biten mücadelede Galatasaray'ın ilk golün asistini yaparken, ikinci golde ise payı büyük oldu.



