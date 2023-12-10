İtalya Serie A 15. hafta maçında Monza, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Monza, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Monza'ya galibiyeti getiren golü, 83. dakikada Dany Mota attı.
Genoa'da Berkan Kutlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanan Monza, 21 puana yükseldi. Genoa 15 puanda kaldı.
Monza, ligde gelecek hafta Milan deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Monza'ya galibiyeti getiren golü, 83. dakikada Dany Mota attı.
Genoa'da Berkan Kutlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanan Monza, 21 puana yükseldi. Genoa 15 puanda kaldı.
Monza, ligde gelecek hafta Milan deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek.
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