Monza'dan 3 hafta sonra 3 puan

Monza, Genoa'yı 1-0 mağlup etti. Monza'da Berkan Kutlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Monza'dan 3 hafta sonra 3 puan
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10 Aralık 2023 18:59
İtalya Serie A 15. hafta maçında Monza, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Monza, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Monza'ya galibiyeti getiren golü, 83. dakikada Dany Mota attı.

Genoa'da Berkan Kutlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanan Monza, 21 puana yükseldi. Genoa 15 puanda kaldı.

Monza, ligde gelecek hafta Milan deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek.

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