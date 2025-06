Montella'nın sözleşmesi uzatıldı: 'Türk olacak!'

Vincenzo Montella: "Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor."



TFF'den Vincenzo Montella ile yola devam kararı çıktı. İtalyan teknik adam için Riva'da imza töreni düzenlendi.Törende Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.: "Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz.Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişme açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum.""Montella'nın kendisi İtalyan ama bazen konuştuğumuzda fark ediyoruz ki bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Vincenzo Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz.""Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum.2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız.""Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik.Teknik ekibimize de teşekkür etmek isterim. TFF'deki bütün çalışanlara da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Herkes fedakarlık içerisinde çalıştı. Selçuk Şahin'e teşekkür ederim, ona başarılar dilerim. Bize sonsuz katkıda bulundu. Selçuk Şahin için yerine yönetim isim önerdi. Ayrıca bana seçim yapmak için özgürlük de verdiler. En iyisini yapmak için uğraşacağım.": "Türk taraftarlar, dünyanın her yerinde bize destek verdi. Bu bağlılığımızı arttırdı. Onlara da teşekkür ederim. Hollanda'ya kaybettiğimiz maçtan sonra bile bize kucak açtılar, bunu hiç unutmayacağım. Onlar, bizim itici gücümüz ve bizi bırakmamaları için aidiyet duygusuyla mücadeleye devam edeceğiz.""689 maçı statlardan seyrettik, ekibimle bu çalışmaları yürütürken, birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktı. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu.Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz.""Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım.23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez?Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunu için teşekkür ederim."Türk futbolunda çok fazla yetenek var ama zaman zaman en iyi şekilde kullanmadığımızı gördüm. Geçmişi tamamıyla bilemem. Son dört seneye baktığımda, çok fazla yetenek olduğunu söyleyebilirim ve bu geliştirilebilir. Futbolcularla alakalı sabırlı olmalıyız.""Hocamızın sözleşmesi vardı ama ona rağmen 2 yıl uzattık.""Ben de yabancı bir teknik adam olarak Milli Takım'da sözleşmesi uzatılan ilk isim olduğumu bugün öğrendim. Beni çok mutlu etti. Belki de gerçekten Türk kanına sahip olduğuma bir kanıt olarak bu bilgiyi kullanabilirim.": "Tarihin en karakterli kadrosu! Hocamızla bütünleştiler ve birbirlerini çok seviyorlar. Allah, 2026'da inşallah bu kadroya ABD'ye gitmeyi nasip eder.""Arda Güler, Carlo Ancelotti gitmeden de oynamaya başladı. İyi futbolcular her pozisyonda oynar. Her hocanın kendine ait düşünceleri olabiliyor.""Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri başarılarla dolu. Milli Takım'a bağlılığını tartışmıyorum bile, inanılmaz bir tutkuyla bağlı.Geleceği hakkında ben karar veremem. Futbolcuların mutlu olması benim için önemli. Fazlasıyla maç oynamalarını istiyorum.""Türk vatandaşı olmak isterim, çok isterim hem de. Türkçe öğrenmem gerektiğini de biliyorum. Ancak yanımda dikkatli olun, Türkçe anlamaya başladım (gülerek)""Birkaç teklif oldu. Bu benim için çok önemli değildi. Doğru bir çalışma yürüttüğünüz bir takımda, başka teklifler olsa dahi bu durum sizi ilgilendirmez. Ben her zaman mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum.": "Selçuk Şahin'in yerine birkaç profili değerlendiriyoruz. Dürüstlük ve aile ortamına katkıda bulunan bir insan olmalı. Ayrıca Milli Takım geçmişi olmalı. Şu anda değerlendirme aşamasındayız."