Monako'da Pole pozisyonu Max Verstappen'in

Sezonun 6. yarışı olan Monako GP'sinde sıralama turlarını 1. bitiren Max Verstappen Pole pozisyonun sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Monako'da Pole pozisyonu Max Verstappen'in
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27 Mayıs 2023 18:16
Geçen hafta sel felaketi nedeniyle yapılmayan Emelia Romagna GP'sinin ardından bu hafta yapılacak yarışta ilk sırayı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen elde etti. Aston Martin'den Fernando Alonso 2. olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 3. sıradan yarışa başlayacak.

SERGİO PEREZ 20. SIRADAN BAŞLAYACAK

Sıralama turlarının 1. seansında kaza yapan Red Bull'un Meksika'lı sürücüsü Sergio Perez yarışa 20. sıradan başlayacak.

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