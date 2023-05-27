Monako'da Pole pozisyonu Max Verstappen'in

Geçen hafta sel felaketi nedeniyle yapılmayan Emelia Romagna GP'sinin ardından bu hafta yapılacak yarışta ilk sırayı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen elde etti. Aston Martin'den Fernando Alonso 2. olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 3. sıradan yarışa başlayacak.
SERGİO PEREZ 20. SIRADAN BAŞLAYACAK
Sıralama turlarının 1. seansında kaza yapan Red Bull'un Meksika'lı sürücüsü Sergio Perez yarışa 20. sıradan başlayacak.
SERGİO PEREZ 20. SIRADAN BAŞLAYACAK
Sıralama turlarının 1. seansında kaza yapan Red Bull'un Meksika'lı sürücüsü Sergio Perez yarışa 20. sıradan başlayacak.