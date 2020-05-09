Monaco'da başkan hisse satışı için masada

Avrupa'da koronavirüs sebebiyle maddi çöküşün öngörülmesi nedeniyle bir çok kulübün hisse satacağına ilişkin uzun süredir haberler yapılıyor. Son olarak Monaco kulübünün hisse satışı konusunda bir takım görüşmeler yaptığına ilişkin haberler basına yansıdı...Fransız basınına yansıyan haberlerde, Monaco başkanı Dmitry Rybolovlev'in dünyaca ünlü sermaye yönetim şirketi CVC Capital Partners ile kulübün hisse satışı konusunda pazarlık masasında olduğu iddia edildi. Henüz doğrulamayan iddiaya göre Monaco kulübünün sahibi Dmitry Rybolovlev ile CVC Capital Partners ile görüşme halinde olduğu ve kulübün tamamı veya bir kısmının satışı konusunda pazarlıklar yapıldığı öne sürüldü.Bahsi geçen kuruluşun ayrıca Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A'da da benzer şekilde yatırım yapmak amacıyla kulüp satın alma yolunda çalışmalar yaptığı öne sürüldü.Monaco başkanı Rus milyarder Dmitry Rybolovlev 2011'de Fransa 2. Ligi'nde son sırada olan ve büyük borçları nedeniyle batmanın eşiğine gelen kulübün %66'sını satın alarak %33 hisseye sahip Monaco Kraliyet ailesi ile ortak olmuştu. Kulübe 9 senede çağ atlatan ve ligde şampiyonluk da yaşayan Dmitry Rybolovlev'in kulüple ilgili kararı merakla bekleniyor.