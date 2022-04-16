Mitrovic, Fenerbahçe ve Beşikaş'ı pişman etti

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde birçok kez Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Aleksandar Mitrovic, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.



İngiltere Championship ekiplerinden Fulham'da forma giyen Sırp santrfor, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor.



Fulham'ın yıldız ismi, bu sezon ligde çıktığı 39 karşılaşmada 38 gole imzasını attı ve Avrupa kıtasının en çok gol atan ismi oldu.



Mitrovic ligde attığı bu gollerle; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski gibi isimleri bile geride bırakmayı başardı.



Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Aleksandar Mitrovic, kariyerine Partizan'da başladı. Anderlecht, Newcastle ve Fulham formaları giydi.



27 yaşındaki golcünün kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...











