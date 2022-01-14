Miralem Pjanic: 'Seri yapmamız önemli'

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma ve performansı hakkında açıklama yapan Miralem Pjanic "Kendimi iyi hissediyorum uzun süredir. Gol yemeden uzun süre sonra bitirdiğimiz bir maç oldu. Savaşçı ruhumuzu geri kazandık. Gelecek için iyi bir sinyal. Kısa sürede zor maçlar oynayacağız. 3 puan aldık iyi bir takıma karşı. Boşluk vermeyen iyi bir takım karşı kazandık. Çok mutluyuz." dedi.



Miarlem Pjanic ayrıca "Bir seri yapmak çok önemli olacak sıralamada yukarı çıkmak adına. Takımımız son dönemde güzel görüntü veriyor. Önümüzdeki iki maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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