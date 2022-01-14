Miralem Pjanic: "Seri yapmamız önemli"

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. İşte Pjanic'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Miralem Pjanic: 'Seri yapmamız önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2022 22:14
Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ve performansı hakkında açıklama yapan Miralem Pjanic "Kendimi iyi hissediyorum uzun süredir. Gol yemeden uzun süre sonra bitirdiğimiz bir maç oldu. Savaşçı ruhumuzu geri kazandık. Gelecek için iyi bir sinyal. Kısa sürede zor maçlar oynayacağız. 3 puan aldık iyi bir takıma karşı. Boşluk vermeyen iyi bir takım karşı kazandık. Çok mutluyuz." dedi.

Miarlem Pjanic ayrıca "Bir seri yapmak çok önemli olacak sıralamada yukarı çıkmak adına. Takımımız son dönemde güzel görüntü veriyor. Önümüzdeki iki maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.