Beşiktaş'ta bu sezon 12 resmi maça çıkıp 1 gol, 5 asist yapan Milot Rashica'yı Kosovalı gazeteci Jon Ajeti, yorumladı.
Kosova'da Radio Urban FM'de program hazırlayan Jon Ajeti, Rashica'nın kariyerindeki çıkışa vurgu yaparak, "Rashica, en iyi sezonlarından birini geçiriyor Beşiktaş'ta. Yaptığı asistler ve birçok farklı pozisyonda oynamasıyla takımının önemli bir parçası. Beşiktaş'ta maçların yüzde 90'ına ilk 11'de başladı" diye anlattı.
İŞ AHLAKI SAYESİNDE
Kosovalı gazeteci, 28 yaşındaki futbolcunun gelişimine vurgu yapıp, şu ifadeleri kullandı: "Bana göre Rashica şu anda kariyerinin zirvesinde. Bu performansını sezon sonuna kadar devam ettirecektir. Türkiye'de futbol tarzını buldu ve sizlerin de gördüğü gibi Beşiktaş'ta büyük oyuncularla beraber ilk 11'de başlıyor. Bana göre Rashica'nın en büyük gücü iş ahlakı. Çünkü kariyerinde ufak bir futbol liginden Avrupa'nın en üst seviye futbol ortamına yükselmeyi başardı."
MİLLİ TAKIMDA FARKLI
Gazeteci Jon Ajeti, Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı performansına da değinerek şunları söyledi: "Benim açımdan Rashica, Kosova Milli Takımı'nda en çok forma giydiği oyunculardan biri olmasına rağmen geçtiğimiz eylül ayında aynı performansı gösteremedi. Beşiktaş'taki etkisini Kosova'da gösteremedi."
JOKER GÖREVİ
Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un adeta jokeri oldu. Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa Ligi'nde 12 resmi maça çıkan Rashica, 1 gol, 5 asistle 6 gole direkt etki etti. Kosovalı yıldız, 12 maçta 3 farklı mevkiide oynadı. Sağ kanat, sol kanat ve son olarak sağ bekte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, mücadelesiyle takdir topladı.
KADRONUN VAZGEÇİLMEZİ
Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon şu ana kadar 12 resmi maç oynadı. Kartal'da söz konusu bu 12 maçta en fazla forma giyen ve en fazla ilk 11'de şans bulan 5 isim öne çıktı. Milot Rashica, 12 maçın 12'sine de ilk 11'de çıktı. Gedson Fernandes bin 37 dakika, Rafa Silva, bin 33 dakika, Gabriel Paulista 966 dakika, Ciro Immobile 925 dakika ve Milot Rashica 922 dakika süre aldı.
KOSOVA'NIN DA UMUDU
Beşiktaş'ta bu sezon en fazla forma giyen oyuncuların başında gelen Milot Rashica, ülkesi Kosova'nın da en önemli kozlarından biri durumunda. 28 yaşındaki yıldız, Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Ekim'de Litvanya ve 15 Ekim'de Güney Kıbrıs ile yapacağı maçların kadrosunda yer alıyor.
Milot Rashica, kariyer zirvesini yaşıyor!
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Milot Rashica'yı Kosovalı gazeteci Jon Ajeti değerlendirdi: "Rashica, Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. İş ahlakı sayesinde Avrupa'nın en üst seviyesine ulaştı ve joker oyuncu olarak takımının vazgeçilmezi oldu."
Beşiktaş'ta bu sezon 12 resmi maça çıkıp 1 gol, 5 asist yapan Milot Rashica'yı Kosovalı gazeteci Jon Ajeti, yorumladı.
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