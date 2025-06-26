Milos Teodosic, basketbolu bıraktı!

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Milos Teodosic'ten emeklilik kararı geldi.
EMEKLİLİK KARARI
Sırbistan Milli Takımı'nın ve CSKA Moskova'nın efsanevi oyuncusu 38 yaşındaki Milos Teodosic, basketboldan emekli olduğunu açıkladı.
Milos Teodosic, emeklilik kararını şu ifadelerle açıkladı;
"Sevgili dostlar, saygıdeğer basketbolseverler ve basketbol severler,
Öncelikle, 30 yıllık ortak mücadeleler, sevinç, mutluluk ve üzüntü için teşekkür ederim. Çemberlerin altında oynanan büyülü oyuna olan sevgimin bir aşamasına veda etme zamanım geldi.
Arkamda arkamızda tutku, mücadele ve fedakarlıkla dolu yıllar var. Kazanılan kupalar da var, kaybedilen finaller de.
Bunların hepsi basketbolun bir parçası ve hayatın bir parçası. Ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Aynı şekilde, Valjevo halkıma, Sırbistan'ıma ve bu oyunu öğrenme ayrıcalığına sahip olduğum tüm antrenörlere teşekkür ederim."
SON DÖNEMİ VE BAŞARILARI
Sırp oyun kurucu, son olarak ABA Ligi ekiplerinden Crvena Zvezda forması giydi. Teodosic'in kariyerindeki en büyük başarısı 2016'da CSKA Moskova formasıyla Euroleague şampiyonluğa ulaşmasıydı. Kişisel olarak en büyük başarısını ise 2010 yılında EuroLeague MVP ödülünü alarak kazandı.
EMEKLİLİK KARARI
Sırbistan Milli Takımı'nın ve CSKA Moskova'nın efsanevi oyuncusu 38 yaşındaki Milos Teodosic, basketboldan emekli olduğunu açıkladı.
Milos Teodosic, emeklilik kararını şu ifadelerle açıkladı;
"Sevgili dostlar, saygıdeğer basketbolseverler ve basketbol severler,
Öncelikle, 30 yıllık ortak mücadeleler, sevinç, mutluluk ve üzüntü için teşekkür ederim. Çemberlerin altında oynanan büyülü oyuna olan sevgimin bir aşamasına veda etme zamanım geldi.
Arkamda arkamızda tutku, mücadele ve fedakarlıkla dolu yıllar var. Kazanılan kupalar da var, kaybedilen finaller de.
Bunların hepsi basketbolun bir parçası ve hayatın bir parçası. Ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Aynı şekilde, Valjevo halkıma, Sırbistan'ıma ve bu oyunu öğrenme ayrıcalığına sahip olduğum tüm antrenörlere teşekkür ederim."
SON DÖNEMİ VE BAŞARILARI
Sırp oyun kurucu, son olarak ABA Ligi ekiplerinden Crvena Zvezda forması giydi. Teodosic'in kariyerindeki en büyük başarısı 2016'da CSKA Moskova formasıyla Euroleague şampiyonluğa ulaşmasıydı. Kişisel olarak en büyük başarısını ise 2010 yılında EuroLeague MVP ödülünü alarak kazandı.
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