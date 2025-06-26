Milos Teodosic, basketbolu bıraktı!

EMEKLİLİK KARARI

Milos Teodosic, emeklilik kararını şu ifadelerle açıkladı;



"Sevgili dostlar, saygıdeğer basketbolseverler ve basketbol severler,

SON DÖNEMİ VE BAŞARILARI

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Milos Teodosic'ten emeklilik kararı geldi.Sırbistan Milli Takımı'nın ve CSKA Moskova'nın efsanevi oyuncusu 38 yaşındaki Milos Teodosic, basketboldan emekli olduğunu açıkladı.Sırp oyun kurucu, son olarak ABA Ligi ekiplerinden Crvena Zvezda forması giydi. Teodosic'in kariyerindeki en büyük başarısı 2016'da CSKA Moskova formasıyla Euroleague şampiyonluğa ulaşmasıydı. Kişisel olarak en büyük başarısını ise 2010 yılında EuroLeague MVP ödülünü alarak kazandı.