03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Millli güreşçiler, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 4 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Rusya'da düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

calendar 04 Ekim 2025 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Millli güreşçiler, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 4 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli güreşçiler, Rusya'da düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Grozni kentindeki organizasyonda Süleyman Karadeniz, erkekler serbest stil 97 kiloda finalde bağımsız sporcu Şamil İmam Hacıaliyev'i 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammet Karavuş 57 kiloda, Osman Göçen 86 kiloda, Hakan Büyükçıngıl ise 125 kiloda bronz madalya maçını kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.