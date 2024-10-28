Millilerden güreşte 1 gümüş madalya

Arnavutluk'taki 2024 Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası sona erdi.



Başkent Tiran'da bir hafta süren organizasyonda grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda toplam 30 milli güreşçi mindere çıktı.



Organizasyonda Türkiye'ye tek madalyayı, kadınlar 68 kiloda ikinci olan Nesrin Baş kazandırdı.



Takım sıralamasında grekoromen ve erkekler serbest stilde İran, kadınlarda ise ABD birinci oldu.



Türkiye, geçen yıl yine Arnavutluk'ta yapılan şampiyonada 3'ü altın, 4'ü gümüş, 5'i bronz 12 madalya kazanmıştı.



