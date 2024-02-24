Milli yelkenci ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Yunanistan'da düzenlenen 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu.



Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Atina'da yapılan organizasyonda milli sporcunun ILCA 6 kategorisinde yarıştığı belirtildi. Fenerbahçe Doğuş'un sporcusu Nazlı Çağla Dönertaş'ın genel klasmanda 5. olduğu aktarıldı.



Aynı kategoride yarışan Galatasaraylı sporcu Ecem Güzel'in yarışı, 29. sırada bitirdiği ifade edildi.



ILCA 7 kategorisinde ise 136 sporcu içerisinden Berkay Abay'ın 21'inci, Yiğit Yalçın Çitak'ın 50'nci, Umut Eyriparmak'ın ise 100'üncü olduğu kaydedildi.





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