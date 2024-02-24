Milli yelkenci ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yelkenci ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu
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24 Şubat 2024 14:30
Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Yunanistan'da düzenlenen 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Atina'da yapılan organizasyonda milli sporcunun ILCA 6 kategorisinde yarıştığı belirtildi. Fenerbahçe Doğuş'un sporcusu Nazlı Çağla Dönertaş'ın genel klasmanda 5. olduğu aktarıldı.

Aynı kategoride yarışan Galatasaraylı sporcu Ecem Güzel'in yarışı, 29. sırada bitirdiği ifade edildi.

ILCA 7 kategorisinde ise 136 sporcu içerisinden Berkay Abay'ın 21'inci, Yiğit Yalçın Çitak'ın 50'nci, Umut Eyriparmak'ın ise 100'üncü olduğu kaydedildi.

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