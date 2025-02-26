Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda 2. tura çıktı

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 2. tura çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda 2. tura çıktı
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26 Şubat 2025 13:30
Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Klasmanın 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasının ilk turunda dünya 30 numarası Sakkari ile karşılaştı.

Merida Açık'ta geçen sezon kariyerinin ilk WTA turnuvası şampiyonluğunu elde eden 22 yaşındaki milli tenisçi, sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.

Zeynep, WTA 250'den 500 düzeyine bu yıl yükseltilen organizasyonun 2. turunda dünya 37'ncisi Magda Linette'in karşısına çıkacak.


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