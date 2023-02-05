Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da ikinci şampiyonluğunu aldı

Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda çiftlerde milli tenisçi Berfu Cengiz-Sofia Sewing ikilisi şampiyon oldu.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz ve ABD'li Sofia Sewing ikilisi Meksika'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler kategorisinde iki numaralı seribaşı Suzan Lamens-Darja Semenistaja çiftiyle karşılaştı.



Rakiplerini 6-1, 1-6, 12-10 yenen Berfu-Sewing çifti şampiyon oldu.



Berfu Cengiz, dün organizasyonun tekler finalinde Çinli Yue Yuan'ı 6-4, 1-6, 7-6 setlerle 2-1 yenerek kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaşmıştı.





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