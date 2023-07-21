Milli sporcular Olimpiyat kotası için savaşacak

Binicilikte milli sporcular, 2024 Paris için Çekya'da mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli sporcular Olimpiyat kotası için savaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2023 21:15
Binicilik branşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için milli sporcular, Çekya'da kalifikasyon müsabakalarına katılacak.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, engel atlama disiplininde C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarının 26-30 Temmuz'da Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacağı belirtildi.

Müsabakalarda Türkiye'yi milli sporcular Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli'nin temsil edeceği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery