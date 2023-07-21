Milli sporcular Olimpiyat kotası için savaşacak

Binicilik branşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için milli sporcular, Çekya'da kalifikasyon müsabakalarına katılacak.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, engel atlama disiplininde C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarının 26-30 Temmuz'da Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacağı belirtildi.
Müsabakalarda Türkiye'yi milli sporcular Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli'nin temsil edeceği kaydedildi.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, engel atlama disiplininde C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarının 26-30 Temmuz'da Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacağı belirtildi.
Müsabakalarda Türkiye'yi milli sporcular Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli'nin temsil edeceği kaydedildi.