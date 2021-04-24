Milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde Avrupa 5'incisi!

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aleti finallerinde 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde Avrupa 5'incisi!
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24 Nisan 2021 18:28
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aleti finallerini 5. sırada tamamladı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu milli sporcu, halka aletinde 14.733 puanla Avrupa 5'incisi oldu.

İbrahim, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

Şampiyonada halka aletinde 5.400 puanla Yunan Eleftherios Petrounias altın, 15.033 puanla Rus Nikita Nagornyy gümüş, 14.900 puanla İtalyan Salvatore Maresca bronz madalya elde etti.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın son gününde yarın milli sporculardan Ferhat Arıcan paralel bar, Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Adem Asil de barfikste final mücadelesine çıkacak.

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