Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, boccede yeni şampiyonluklar hedefliyor

Bocce branşında çeşitli başarılar elde eden milli sporcu Faik Dursun Öztürk, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde bocce antrenörlüğü de yapan Öztürk, 2002'de tekvandoyla başladığı spor hayatına 14 yıl önce tanıştığı bocce ile devam ediyor.Tekvandoda çok sayıda Türkiye dereceler elde eden, bocce branşında İslami Dayanışma Oyunları'nda ikincilik ve 1-4 Haziran'da Yunanistan'da gerçekleştirilen Uluslararası Petank Turnuvası'nda şampiyonluğu bulunan Öztürk, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Akyazı Paris Ortaokulu'nda öğrencilerini de bocce ile tanıştırdı.Bir öğrencisi Türkiye üçüncüsü olan Öztürk, bir yandan altın madalya için öğrencilerini yetiştirirken diğer yandan hedeflediği dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor.Faik Dursun Öztürk, AA muhabirine, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.Görev yaptığı okulda öğrencileriyle iddialı bir takım kurduklarını belirten Öztürk, "Öğrencilerimle Türkiye şampiyonalarına, okul sporlarına katılıyoruz. Çeşitli başarılar da aldık. Türkiye Şampiyonası'nda Eren Altun öğrencimiz Türkiye 3'üncüsü oldu. İleriki sezonda da çalışmalarımıza devam ederek altın madalyayı hedefliyoruz." diye konuştu.Öztürk, gelecek yıl Fransa'da gerçekleştirilecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası ile Yunanistan'da yapılacak Uluslararası Petank Turnuvası'na hazırlandığını dile getirerek, "Geçen sezon şampiyon olarak bitirdik maçları. Bu sene de iddialıyız. Takımımız çok güçlü. Hedefimiz yine Yunanistan'da şampiyon olarak turnuvaları kapatmak." ifadelerini kullandı.