Milli para atletler, İtalya Grand Prix'sini 14 madalyayla tamamladı.

İtalya'da sona eren Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcular 14 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli para atletler, İtalya Grand Prix'sini 14 madalyayla tamamladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2023 14:34
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Jesolo kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde milli sporculardan Ömer Faruk İlkin F41 cirit atmada, Abdullah Ilgaz ise yüksek atlamada altın madalya kazandı.

Milli sporcu Abdullah Ilgaz, T47 uzun atlama kategorisinde de gümüş madalya kazanırken, F41 cirit atmada Gürkan Uncuoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery