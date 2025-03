Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na damga vurmaya hazırlanıyor

Milli halterciler, Moldova'da düzenlenecek 2025 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'na takım halinde ve ferdi olarak şampiyonluk hedefiyle çalışıyor.



Halter Büyükler Milli Takım Antrenörü Mehmet Doğan, başkent Kişinev'de 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.



Ankara'nın Eryaman ilçesinde bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampı değerlendiren Doğan, milli haltercilerden Muammer Şahin, Harun Algül, Burak Aykun, Ferdi Hardal, Engin Kara, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Muhammed Furkan Özbek, Kerem Kurnaz, Hakan Şükrü Kurnaz, Muhammed Emin Burun ve Ali Oflaz'ın 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için hazırlandığını söyledi.



Şampiyonaya 10 erkek sporcuyla katılmak zorunda olduklarını dile getiren Doğan, "Bu sene Avrupa'da inşallah 8 sıkletimizden madalya bekliyoruz, takım halinde de ilk üçe gireceğimize inanıyoruz. Bu Avrupa Şampiyonası'nın biraz daha rahat geçeceğini umuyoruz. Çocuklarımız çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi." dedi.



Organizasyona 73 kilo sıkletinde 3 milli sporcunun hazırlanmasına ilişkin de Doğan, "Sporcularımızın sıkletleri o kiloya denk geldi, şu an 3 tane sporcumuz 73'te, birisi gidemeyecek ya da birisi 67 kiloya düşerse olabilir. Bu hafta Antalya'ya ikinci kampımıza gideceğiz, sadece ağırlık antrenmanına yoğunlaşmıyoruz, bireysel çalışmalar da kendilerine göre yapılıyor. Sporcularımızın şu an motivasyonu çok yüksek." diye konuştu.



Kaan Kahriman: "Olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum"



2024'te Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 168 kiloyla bronz, toplamda ise 310 kiloyla Avrupa ikincisi olan Kaan Kahriman, "Bu sefer Avrupa'ya 73 kiloda hazırlanmayı düşünüyorum ama 67 kiloda da hazırlanabilirim, duruma göre sıklet değiştireceğim. Önceki Avrupa Şampiyonası'na 67 kiloda çıkmıştım. Geçen sene 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya almıştım, inşallah bu sefer 3 altın madalyayla döneceğiz." dedi.



Sabah ve akşam antrenmanlarıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Kaan, "Hazırlıklarımız güzel devam ediyor. Antrenörlerimiz de çok güzel bir program hazırladı. Büyükler kategorisinde ilk senem, yıllardır gençlerde yarışıyordum. Bu sene İslami Dayanışma Oyunları da var, hepsinde madalya toplamayı hedefliyorum. En son Büyükler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum ve koparmada 148 kiloyla dünya rekoru kırmıştım, inşallah devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Antalya'daki kampta farklı çalışmalar da yapacaklarını ve ana hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanmak olduğunu vurgulayan Kaan, "İnşallah 71 veya 79 kiloda olimpiyata gidip olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum ama asıl hedefim daha yüksek olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.



Muammer Şahin: "İkinci Avrupa şampiyonluğu için can atıyorum"



2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Muammer Şahin de tüm sporcular ve ekip olarak Avrupa Şampiyonası'na çok güzel hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Eryaman'da olimpiyat hazırlık merkezinde haftanın her günü çift antrenman yapıyoruz. Nisan'ın 13'ünde başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birincilik veya ilk üçe girmeyi planlıyoruz inşallah. Kendi hedefim de inşallah geçen sene olduğu gibi bu sene de Avrupa şampiyonu olabilmek. 2. Avrupa şampiyonluğunu da ülkeme getirmek istiyorum. Tabii burada bir ekip var, antrenörlerimiz tam profesyonel. Bizi ona göre hazırlıyorlar, devletimizin desteği daima arkamızda. Biz de bu desteğe layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."



Geçen yıl ağustos ayında sağ ve sol bileklerinden daha sonra da kasığından sakatlık yaşadığını da aktaran Muammer, "Pes etmedim, pes etmeyi de hiç düşünmedim. Elimden geldiğince vücudumun bunu kaldırdığı sürece ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. İkinci Avrupa şampiyonluğu için can atıyorum, inşallah olacağıma da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.