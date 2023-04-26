Milli eskrimciler Güney Kore, Çekya ve Sırbistan'da piste çıkacak

Milli eskrimciler; Güney Kore, Çekya ve Sırbistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Grand Prix'de yarın erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Iryna Shchukla piste çıkacak. Organizasyonda 28 Nisan Cuma günü kadınlar kılıçta ön eleme, 29 Nisan Cumartesi günü ise erkekler ve kadınlarda ana tablo maçları yapılacak.



Sırbistan ve Çekya'da hafta sonu düzenlenecek circuit turnuvalarına ise 14 yaş altı milli sporcular katılacak.



Çekya'nın başkenti Prag'da Uluç Eke Güven, Candeniz Berrak, Ziya Arda Osmanağaoğlu, Ege Vapurcu, Eren Aslan, Alp Şeref Zileli, Berken Bozkuş, Toprak Kavzan, Osman İbrahim Erdöl, Kaan Leo Güven, Ertürk Selim Coşkun, Tuna Gökdemir, Can Özerdem, Duru Ayşe Özgönül, İrem Melek Bayrak, Alya Nehir Özoğul, Berra Kürek, Işıl Betül Elüstü, Maya Zağyapan, Hayat Gündoğan, Damla Türkmen, Lara Kaya ve Melis İnanöz milli formayı giyecek.



Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde hafta sonunda flörede ise Bulut Ali Yıldız, Rutkay Çınar Bayrak, Ata Vehbi Ataol, Elif Ada Yıldız, Defne Coşgunçay; epede kategorisinde Eren Uğuz, Batuhan Kocabal, Baturalp Kocabal, Deniz Doruk Gürsel, Yağız Ergün, Yiğit Boran Çeken, Çağdaş Güner, Mehmet Tufan Özdemir, Hasan Cem Aral, Salih Evrim İlkiliroğlu, Fahri Güneş Çokparlamış, Damla Öztürk, Nil Aksan, Zeynep Kurt, Mina Bodur, Yankı Ergünay, Tuğsem Recepoğlu, Melis Kartal, Defne Ada Sümer, Berrak Yalçınkaya, Arzem Vücut, Berensu Umu, Azra Sarıkınacı, Bade Arıkan, Asya Deniz Yılmam ve Elif Göksu Vardar Türkiye'yi temsil edecek.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ