Milli boksöre icra şoku

Ankara'da, arkadaşının kullandığı, üzerine kayıtlı otomobille 3 yıl önce trafik kazasına karışan milli boksör Kaan Aykutsun'a (23), sigorta şirketlerinin başvurusuyla 490 bin TL borç çıkarılıp icra takibi başlatıldı. Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndayken evine icra memurları geldiğini ve üzerine kayıtlı mal varlığı olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi.
Milli boksör Kaan Aykutsun, 25 Eylül 2022'de arkadaşının kullandığı 06 CZG 551 plakalı üzerine kayıtlı otomobille Pursaklar ilçesinde kazaya karıştı. Aykutsun'un aracıyla çarpıştığı otomobilde hasar meydana geldi. Araçlardaki hasarın 141 bin 546 TL'si Aykutsun'un, 344 bin 391 TL'si ise karşı tarafın sigorta şirketi tarafından karşılandı. Aykutsun, olaydan 1 ay sonra e-Devlet'e girdiğinde, sigorta şirketlerinin kendisine 490 bin TL borç yansıttığını gördü. Aykutsun hakkında sigorta şirketlerinin başvurusu üzerine icra takibi başlatıldı.
Aykutsun, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenen 'Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettiği sırada evine icra memurları geldiğini söyleyerek, "Anneme üzerime kayıtlı mal varlığım olup olmadığının kontrol edileceğini, evde olmadığımdan dolayı da daha sonra tekrar geleceklerini söylemişler. Olimpiyatlarda hedefim final oynamaktı. Finale kadar yükselip bu başarımı altın madalya ile taçlandırmak istedim fakat mağduriyetim ve üzerime kalan borçlardan dolayı psikolojik anlamda kendimi iyi hissedemedim ve son 16 turunda eğlendim. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Final oynamak istiyordum ama içimde ukde kaldı. Benim profesyonel sporculuk hayatımı etkiledi bu olay" diye konuştu.
Aykutsun, yeni seçilen Güreş Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu sırada yaşadığı sorunları anlattığını ifade ederek, "Başkanımız bizi çok samimi karşıladı. Biz de bunun neticesinde derdimizi, problemlerimizi başkanımıza anlattık. Başkanımız da bize bir nasihatte bulundu. 'Bizim kesinlikle önceliğimiz, sporcularımızdır' dedi. Problemlerimize çözüm bulacağını söyledi. Şu anki hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Çalışmalarıma devam ediyorum. Elimden ne gelirse fazlasını yapacağımı ve inşallah altın madalyayla kariyerimi taçlandıracağıma inanıyorum ve kendime güveniyorum" diye konuştu.
Milli boksöre icra şoku
Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yaşadığı borç mağduriyetinin psikolojik etkisiyle son 16'da elendi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hedefini belirledi.
Ankara'da, arkadaşının kullandığı, üzerine kayıtlı otomobille 3 yıl önce trafik kazasına karışan milli boksör Kaan Aykutsun'a (23), sigorta şirketlerinin başvurusuyla 490 bin TL borç çıkarılıp icra takibi başlatıldı. Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndayken evine icra memurları geldiğini ve üzerine kayıtlı mal varlığı olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi.
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