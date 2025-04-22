Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 21:32
Son güncelleme 22 Nisan 2025 01:08
Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde milli sporcu Mustafa Oğuz Ceylan, yarı finalde Danimarkalı rakibi Daniel Kristiansen'i mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde İspanyol rakibi Daniel Sainz-Pardo ile karşılaşan Mustafa Oğuz Ceylan, Avrupa ikinciliği elde ederek Türk bilardosu adına önemli bir başarıya imza attı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery