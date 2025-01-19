Milli badmintoncular, İsveç Açık Turnuvası'nda 2 şampiyonluk kazandı

Neslihan Arın tek kadınlarda, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlarda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli badmintoncular, İsveç Açık Turnuvası'nda 2 şampiyonluk kazandı
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19 Ocak 2025 18:04
İsveç Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporculardan Neslihan Arın tek kadınlarda, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlarda şampiyon oldu.

Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda final karşılaşmaları yapıldı.

Tek kadınlardaki şampiyonluk maçında Fransız LeOnice Huet (1 numaralı seribaşı) ile karşılaşan Neslihan (5), sahadan 2-0 (21-14, 24-22) galip ayrıldı.

Bengisu ile Nazlıcan (4) ise çift kadınlar finalinde, ev sahibi ülkeden Moa Sjoo-Tilda Sjoo (2) ikilisini 2-0 (21-14, 21-17) mağlup etti.

 
 
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